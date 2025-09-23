البرلمان العربي يرحب بقرار فرنسا ودولاً أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين

رحّب البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، بالقرار التاريخي لإعلان فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين أمام الأمم المتحدة، مؤكداً أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من سياسات الاحتلال والاستيطان، إذ ذكررئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي للوكالة الرسمية، إن "هذا الاعتراف يمثل نقلة نوعية في مسار دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، ويُجسد اعترافًا رسميًا بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

كما دعا اليماحي باقي دول العالم، ولا سيما الدول الأوروبية التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، إلى أن "تحذو هذا المسار العادل والشجاع، بما يعزز الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وصولًا لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على (حل الدولتين)".

وأضاف أن "الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية يبعث برسالة قوية إلى كيان الاحتلال (الإسرائيلي)، بأن زمن إنكار الحقوق قد ولى، وأن المجتمع الدولي ماضٍ في تكريس العدالة ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود".