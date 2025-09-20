سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن بعد بدء الجيش الإسرائيلي عملية موسعة في غزة


نشرت حركة حماس، اليوم السبت، صورة جديدة للرهائن المحتجزين لديها، ووصفتها بـ"الوداعية"، وذلك في أعقاب بدء الجيش الإسرائيلي عملية موسعة في غزة.

وتظهر الصورة 47 رهينة. وعلّقت عليها حماس بالقول: "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير؛ صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يستعد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، داعيا السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرّضت لقصف مكثّف منذ بدء هجومه البري فيها الثلاثاء.

وتعدّ مدينة غزة كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان لا سيما بعد أن تكدس فيها عدد كبير من النازحين بعد تدمير بلداتهم في الشمال.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت في أغسطس عدد سكانها ومحيطها بأكثر من مليون نسمة.

والجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 480 ألفا نزحوا من مدينة غزة خلال الأيام الأخيرة.

الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
