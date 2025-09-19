سوريا - لبنان - فلسطين

المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن الاستقالة من منصبه


أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مساء الخميس، الاستقالة من منصبه.

وأعلن المسؤول الذي قاد دبلوماسية الأمم المتحدة في سوريا لمدة سبع سنوات مضطربة تقريبا، أنه استقال اليوم الخميس.

وأضاف المبعوث الأممي إلى سوريا "استقلت من منصبي لأسباب شخصية".

وقال غير بيدرسن الذي شغل مناصب دبلوماسية لعقود في المنظمة الدولية ووطنه النرويج، لمجلس الأمن الدولي: "لقد أبلغت الأمين العام بنيتي التنحي".

كما أفادت المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جينيفر فينتون في تدوينة على منصة "إكس": "أبلغ غير بيدرسن الأمين العام عزمه على التنحي بعد أكثر من ست سنوات من الخدمة، وأكد أنه مدين للشعب السوري، وممتن له للغاية".

وعيّن بيدرسن البالغ من العمر 69 عاما، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى سوريا عام 2018، بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية في البلاد.

