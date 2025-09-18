سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان: اليونيفيل تستأنف عمليات إزالة الألغام في الجنوب


استأنفت قوات "اليونيفيل"، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جنوب البلاد بعد نحو عامين من تعليقها جراء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، حيث بدأ خبراء إزالة الألغام من كمبوديا والصين، بحسب بيان "اليونيفيل"، العمل في حقلي ألغام قرب بليدا (القطاع الشرقي) ومارون الراس (القطاع الغربي)، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 18 ألف متر مربع.

كما لفت البيان إلى أن "هذه الخطوة تندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين "اليونيفيل" والجيش في مارس الماضي، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام ما يساهم في نهاية المطاف في توسيع سلطة الدولة".

كذلك أشار إلى أن "هذه العمليات تكتسب أهمية خاصة في الحد من المخاطر التي تواجه المدنيين المقيمين أو الزائرين للمناطق المحاذية للخط الأزرق، لا سيما بعد النزاع الأخير. وبالتوازي، تواصل اليونيفيل أعمال إزالة الألغام من داخل قواعدها ومحيطها، إضافة إلى المناطق المحاذية لعلامات الخط الأزرق".  

فيما أوضح أن "اليونيفيل رفعت قدرتها الميدانية إلى 24 فرقة مختصة بالاستطلاع والتطهير والتخلص من المتفجرات، مقارنة بتسع فرق فقط في أكتوبر 2023 تسمح هذه القدرة المحسنة للبعثة بالقيام بمهام إضافية، بما في ذلك عمليات تطهير الطرق واكتشاف الذخائر غير المنفجرة والتخلص منها".

