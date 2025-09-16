الرئيسية
سوريا - لبنان - فلسطين
الأونروا: الآلاف من سكان مدينة غزة وجباليا الذين أجبروا على النزوح يعيشون الآن في ملاجئ مكتظة وخيام مؤقتة بدون مياه نظيفة أو صرف صحي أو أمان
وكالة انباء براثا
102
2025-09-16
آخر الاضافات
الأونروا: الآلاف من سكان مدينة غزة وجباليا الذين أجبروا على النزوح يعيشون الآن في ملاجئ مكتظة وخيام مؤقتة بدون مياه نظيفة أو صرف صحي أو أمان
غزة: جيش الإحتلال الصهيوني يعلن بدء عمليات تدمير البنى التحتية التابعة لحركة حماس
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة
خبير أمني: صراعات المجاميع الإرهابية في سوريا تدخل مرحلة "كسر العظم"
غارة إسرائيلية غادرة تستهدف أطراف بلدة جنوبي لبنان
حزب الله يرفض نزع السلاح: محاولات الإملاء الخارجي تصطدم بموقف صلب
قتلى وجرحى باشتباكات بين قسد واحدى القبائل العربية في دير الزور
غزة تتحول إلى أرض قاحلة: 54 شهيداً منذ الفجر وتحذيرات أممية من مجاعة تقتل الأطفال
الشيخ جلال الدين الصغير : مؤشرات فشل المشروع السوري _ التركي ما البديل الذي لا مفر منه بعد الصراعات والاختلافات؟
غزة: إحصائية جديدة لضحايا العدوان الصهيوني
الاكثر مشاهدة في (
سوريا - لبنان - فلسطين
)
72 ساعة
قتلى وجرحى باشتباكات بين قسد واحدى القبائل العربية في دير الزور
309
غزة تتحول إلى أرض قاحلة: 54 شهيداً منذ الفجر وتحذيرات أممية من مجاعة تقتل الأطفال
300
غزة: إحصائية جديدة لضحايا العدوان الصهيوني
292
الشيخ جلال الدين الصغير : مؤشرات فشل المشروع السوري _ التركي ما البديل الذي لا مفر منه بعد الصراعات والاختلافات؟
277
حزب الله يرفض نزع السلاح: محاولات الإملاء الخارجي تصطدم بموقف صلب
192
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
