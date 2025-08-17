غزة: استشهاد 40 فلسطينيا بنيران الصهاينة في القطاع

استشهد 40 فلسطينيا بينهم أطفال، غالبيتهم من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الصهيوني في غزة، وفق ما ذكر الدفاع المدني ومصادر طبية، حيث ذكر الناطق باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل" إن 37 شخصا على الأقل استشهدوا جراء إطلاق نار وضربات صهيونية في مناطق عدّة من القطاع الفلسطيني المدمّر.

فيما لفت إلى أن من هؤلاء 13 شخصا استشهدوا قرب مركزين لتوزيع المساعدات الإنسانية في شمال القطاع وجنوبه، وشخص استشهد في غارة على مخيم النصيرات.