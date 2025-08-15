وزارة الصحة في غزة: خلال 24 ساعة، 51 شهيداً ومئات الجرحى بنيران الجيش الصهيوني في القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 51 شهيداً، بينهم اثنان تم انتشال جثتيهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى 369 إصابة، إذ أوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر 2023 إلى 61827 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 155 ألفا.

كما سجلت الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم 10300 شهيدا وأكثر من 43 ألف إصابة.

وفيما يتعلق بضحايا ما يُعرف بـ"لقمة العيش" جراء القصف الصهيوني لدى توزيع المساعدات، أفادت الوزارة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية 17 شهيدًا و250 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 1898 شهيداً وأكثر من 14 ألف إصابة منذ بدء التوثيق، كذلك، تم تسجيل وفاة طفلة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن هذه الأسباب إلى 240 حالة، بينهم 107 أطفال.