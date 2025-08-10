غزة: نقص حاد في الأدوية وسوء تغذية الأطفال يهددان القطاع الطبي

صرّح الدكتور ياسر شعبان المدير الطبي في مستشفى العودة بغزة بإن نحو 80% من الأطفال الذين يستقبلهم المستشفى يعانون من التجويع وسوء التغذية الحاد، حيث شدد شعبان على أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يشكلان تهديدا خطيرا للقطاع الصحي المتدهور في غزة.

بالمقابل، أكدت جمعية الإغاثة الطبية بقطاع غزة أن هناك خطة إسرائيلية محكمة تستخدم الجوع كسلاح للحرب، مشيرة إلى حجم التدمير الكبير الذي تشهده غزة، وأن جميع الطواقم الطبية تتعرض للاعتداء، الأمر الذي يجعل من إنقاذ المصابين مهمة شبه مستحيلة.

وفي ذات الصدد، أفاد القناة الروسية، بأن مناطق الحي الياباني والإماراتي في خان يونس جنوبي قطاع غزة والأحياء المحيطة بها تشهد عودة تدريجية للسكان رغم استمرار الوضع الأمني الحرج ووجود أوامر إخلاء متكررة، حيث لم يغادر جزء كبير منهم، مما يعكس الإصرار على البقاء في مناطقهم وسط ظروف معقدة.

كما ذكرت مصادر طبية بمستشفيات غزة بسقوط 6 قتلى جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم.

وفي جنوب خان يونس، تعرض عدد من الفلسطينيين من طالبي المساعدات لمحاصرة بعد تقدم الآليات الإسرائيلية في منطقة منتجع هابي ستي.

فيما استقبل مستشفى العودة وسط غزة جثامين 8 قتلى و27 جريحا خلال 24 ساعة، إثر استهداف إسرائيلي للمدنيين جنوب منطقة وادي غزة، كما وصل المشفى قتيل وثلاث إصابات جراء قصف استهدف تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين.

كذلك، ارتقى الأستاذ ضياء رسمي النجار، أحد أفراد طاقم العمل في جمعية البركة الجزائرية بمحافظة خان يونس، خلال تأدية مهامه الإنسانية في ظل الظروف الصعبة.