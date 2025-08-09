لبنان: شهداء وجرحى بانفجار ذخائر من مخلفات حربية في مدينة صور

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى في انفجار ذخائر من مخلفات حربية في مدينة صور، إذ ذكرت الوكالة: إن " ذخائر من مخلفات العدوان الصهيوني انفجرت على فريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور".

وأضافت، أن "الانفجار أدى الى سقوط شهداء وجرحى". فيما نقلت وسائل إعلان عن الجيش اللبناني بأن " ستة عسكريين استشهدوا وأصيب آخرين أثناء عمل وحدة من الجيش على تفكيك مخزن أسلحة جنوبي البلاد".