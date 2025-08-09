سوريا - لبنان - فلسطين

المرصد السوري: الطيران المسير الإسرائيلي دمر مقرا أمنيا في القنيطرة


استهدف الطيران المسير الإسرائيلي مقرا للأمن الداخلي بمدينة السلام في ريف القنيطرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، حيث ذكر المرصد السوري، ليل الجمعة "يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة السورية وسط ترقب حذر من قبل الأهالي لاحتمال تكرار الاستهدافات".

وأشار المرصد إلى توغل القوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود من قاعدة "تل أحمر غربي"، باتجاه طريق الرفيد– العشة، وأقامت حاجزا على الطريق.

كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 5 آليات عسكرية رباعية الدفع في بلدة رويحينة بريف القنيطرة الأوسط، وأقامت حاجزا مؤقتا قامت من خلاله بتفتيش المارة والمركبات، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالي، وسط مخاوف من تكرار هذه التحركات في المنطقة، وفق ما ذكر المرصد السوري.

وفي السادس من أغسطس الجاري شهد ريف القنيطرة، انتشارا للقوات الإسرائيلية في المنطقة الواقعة بين تل الأحمر الغربي وتل الأحمر الشرقي.

وبحسب المعلومات، قامت القوات الصهيونية بقطع الطريق الواصل بين بلدتي كودنة والأصبح، ما أدى إلى تقييد حركة التنقل في المنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فلسطين: دعوات لتسليم ملف غزة إلى لجنة عربية برئاسة مصر
المرصد السوري: الطيران المسير الإسرائيلي دمر مقرا أمنيا في القنيطرة
الأونروا: لا يمكن إيصال المساعدات على نطاق واسع بغزة إلا عبر الأمم المتحدة
حماس: قرار إسرائيل احتلال غزة يؤكد أن نتنياهو وحكومته لا يكترثون لمصير أسراهم
احتجاجات بالضاحية الجنوبية في بيروت على قرار تجريد المقاومة من سلاحها
انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء
22 شهيداً في قصف إسرائيلي جديد على غزة.. وتفاقم أزمة المجاعة يودي بحياة طفل
إدانة أوروبية شديدة: تصرفات إسرائيل في غزة تشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية
الصحة اللبنانية: إصابة شخصين بغارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون
غزة: إستشهاد 23 فلسطينيا منذ الفجر وسط قصف متواصل على القطاع
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك