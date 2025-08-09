المرصد السوري: الطيران المسير الإسرائيلي دمر مقرا أمنيا في القنيطرة

استهدف الطيران المسير الإسرائيلي مقرا للأمن الداخلي بمدينة السلام في ريف القنيطرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، حيث ذكر المرصد السوري، ليل الجمعة "يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة السورية وسط ترقب حذر من قبل الأهالي لاحتمال تكرار الاستهدافات".

وأشار المرصد إلى توغل القوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود من قاعدة "تل أحمر غربي"، باتجاه طريق الرفيد– العشة، وأقامت حاجزا على الطريق.

كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 5 آليات عسكرية رباعية الدفع في بلدة رويحينة بريف القنيطرة الأوسط، وأقامت حاجزا مؤقتا قامت من خلاله بتفتيش المارة والمركبات، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالي، وسط مخاوف من تكرار هذه التحركات في المنطقة، وفق ما ذكر المرصد السوري.

وفي السادس من أغسطس الجاري شهد ريف القنيطرة، انتشارا للقوات الإسرائيلية في المنطقة الواقعة بين تل الأحمر الغربي وتل الأحمر الشرقي.

وبحسب المعلومات، قامت القوات الصهيونية بقطع الطريق الواصل بين بلدتي كودنة والأصبح، ما أدى إلى تقييد حركة التنقل في المنطقة.