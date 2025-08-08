سوريا - لبنان - فلسطين

احتجاجات بالضاحية الجنوبية في بيروت على قرار تجريد المقاومة من سلاحها


شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الخميس (7 آب 2025)، احتجاجات غاضبة على خلفية قرار حكومي رسمي يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في خطوة تستهدف سلاح حزب الله، وسط انقسام سياسي وتصعيد داخلي غير مسبوق.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية، إن العشرات من أنصار حزب الله خرجوا في مسيرات وقطعوا بعض الطرقات، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء اللبناني الذي كلّف الجيش بإعداد خطة شاملة لسحب سلاح كافة الفصائل غير الرسمية، وعلى رأسها حزب الله، قبل نهاية العام الحالي.

ويأتي القرار ضمن خطة أوسع طرحتها الولايات المتحدة، تشمل أربع مراحل، وتنص على إصدار مرسوم حكومي في غضون 15 يومًا، على أن يليها انسحاب إسرائيلي من الجنوب، وتشكيل مؤتمر اقتصادي دولي لدعم إعادة إعمار لبنان.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة نواف سلام، وافق رسميًا على هذه الخطة، وكلف الجيش بوضع خطة تنفيذية لتطبيقها، تبدأ قبل نهاية آب الجاري، على أن تشمل كل المناطق اللبنانية دون استثناء.

في المقابل، وصف حزب الله القرار بأنه "خطيئة كبرى"، مؤكدًا في بيان رسمي أنه "سيتعامل مع القرار كأنه لم يصدر"، واعتبره رضوخًا لإملاءات خارجية تستهدف المقاومة، فيما انسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم من الجلسة التي صدر فيها القرار، ما كشف عن حجم الانقسام السياسي العميق في لبنان.

وحذّرت تقارير دولية من أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام تصعيد داخلي أو اضطرابات أمنية، في ظل حساسية التوازن الطائفي، وارتباط حزب الله بمحور إقليمي أوسع يتقاطع مع مصالح دولية متشابكة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
احتجاجات بالضاحية الجنوبية في بيروت على قرار تجريد المقاومة من سلاحها
انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء
22 شهيداً في قصف إسرائيلي جديد على غزة.. وتفاقم أزمة المجاعة يودي بحياة طفل
إدانة أوروبية شديدة: تصرفات إسرائيل في غزة تشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية
الصحة اللبنانية: إصابة شخصين بغارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون
غزة: إستشهاد 23 فلسطينيا منذ الفجر وسط قصف متواصل على القطاع
اليونيسف: مقتل 28 طفلاً يومياً في غزة بسبب القصف والجوع
غزة: طوابير الموت تمتد تحت أنقاض القصف والمجاعة
غزة: قيادي في حماس يتحدث عن وضع الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة
"القسام" تضع شرطا لإدخال الطعام والدواء للأسرى
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك