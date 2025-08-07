سوريا - لبنان - فلسطين

انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء


أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، (7 آب 2025) بانسحاب وزراء حركة أمل وحزب الله والوزير فادي مكي من جلسة الحكومة التي تبحث ورقة المبعوث الأمريكي الى سوريا (توم براك).

ويؤكد مقترح المبعوث الأمريكي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسحبه من حزب الله.

ويخصص اجتماع الحكومة اليوم في القصر الجمهوري، لبحث مضمون مذكرة حملها باراك، وتتضمّن جدولا زمنيا لنزع سلاح الحزب.

ودعت كتلة حزب الله البرلمانية اثر اجتماع لها اليوم الخميس الحكومة الى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكيّة التي تصبّ حكما في مصلحة العدو الصهيوني".

وعلى وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها المتواصلة على لبنان على رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أول أمس الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء
22 شهيداً في قصف إسرائيلي جديد على غزة.. وتفاقم أزمة المجاعة يودي بحياة طفل
إدانة أوروبية شديدة: تصرفات إسرائيل في غزة تشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية
الصحة اللبنانية: إصابة شخصين بغارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون
غزة: إستشهاد 23 فلسطينيا منذ الفجر وسط قصف متواصل على القطاع
اليونيسف: مقتل 28 طفلاً يومياً في غزة بسبب القصف والجوع
غزة: طوابير الموت تمتد تحت أنقاض القصف والمجاعة
غزة: قيادي في حماس يتحدث عن وضع الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة
"القسام" تضع شرطا لإدخال الطعام والدواء للأسرى
صحة غزة: 119 ضحية بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك