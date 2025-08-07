انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء

أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، (7 آب 2025) بانسحاب وزراء حركة أمل وحزب الله والوزير فادي مكي من جلسة الحكومة التي تبحث ورقة المبعوث الأمريكي الى سوريا (توم براك).

ويؤكد مقترح المبعوث الأمريكي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسحبه من حزب الله.

ويخصص اجتماع الحكومة اليوم في القصر الجمهوري، لبحث مضمون مذكرة حملها باراك، وتتضمّن جدولا زمنيا لنزع سلاح الحزب.

ودعت كتلة حزب الله البرلمانية اثر اجتماع لها اليوم الخميس الحكومة الى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكيّة التي تصبّ حكما في مصلحة العدو الصهيوني".

وعلى وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها المتواصلة على لبنان على رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أول أمس الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".