سوريا - لبنان - فلسطين

إدانة أوروبية شديدة: تصرفات إسرائيل في غزة تشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية


في واحدة من أشد الإدانات الصادرة من بروكسل ضد إسرائيل، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، تيريزا ريبير، إن ما يتعرض له سكان قطاع غزة يشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية، إذ ذكرت في تصريحات أدلت بها لصحيفة "بوليتيكو"، أن"ما نشهده هو استهداف مباشر لسكان محددين، يقتلون ويتركون ليموتوا جوعا. شعب محاصر بلا مأوى، حيث تدمر منازله، وبلا غذاء أو ماء أو دواء، إذ يمنع من الحصول عليها، ويتعرض للقصف وإطلاق النار حتى أثناء محاولاته الحصول على المساعدات الإنسانية. لا إنسانية حاضرة، ولا يسمح بوجود شهود عيان".

وأضافت: "إذا لم يكن هذا ما يعرف بالإبادة الجماعية، فإنه يشبه بشكل كبير التعريف المعتمد لهذا المصطلح".

فيما تواصل إسرائيل نفيها لاتهامات الإبادة الجماعية. وتصر الحكومة الإسرائيلية على أنها تخوض "حربا دفاعية ضد حركة حماس، وتتهمها باستخدام سكان غزة كدروع بشرية".

ورغم هذه التصريحات الحادة من ريبيرا، لم تعتمد المفوضية الأوروبية كمؤسسة رسمية توصيف "الإبادة الجماعية" على ما يجري في غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، برزت مواقف أوروبية أكثر تشددا تجاه إسرائيل، مدفوعة بتحذيرات متزايدة من المجاعة في القطاع، واستهداف مواقع توزيع الغذاء، وتصاعد التهديدات من حكومة بنيامين نتنياهو بمزيد من التصعيد.

لكن منتقدي السياسات الإسرائيلية، ومنهم ريبيرا، يشعرون بالإحباط إزاء غياب إجراءات ملموسة من قبل الاتحاد الأوروبي للضغط نحو وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.

وقد عارضت دول مثل ألمانيا وإيطاليا وأخرى داخل الاتحاد الأوروبي حتى المقترحات الرمزية التي تهدف إلى معاقبة إسرائيل، مثل تعليق بعض أشكال التعاون البحثي.

كما دعت ريبيرا إلى النظر في تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي الأساس القانوني للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

واقترحت أن تتاح للدول المعارضة لهذه الإجراءات فرصة التعبير عن اعتراضها من خلال الامتناع عن التصويت على القرارات، بما يسمح بتمريرها من قبل الأغلبية دون عرقلة.

وقالت ريبيرا: "الإجماع لا يعني دائما الحماس بالإجماع. أحيانا، يعني إيجاد مساحة للتحرك مع احترام مخاوف الذين يشعرون أنهم محاصرون. هل يمكننا اتخاذ قرار بتعليق اتفاقية الشراكة و/أو اتخاذ تدابير أخرى من خلال قرار بنّاء بعدم الاعتراض؟".

وأوضحت أن فرض عقوبات يتطلب إجماعا كاملا داخل الاتحاد الأوروبي، لكن إذا مضى نتنياهو في تنفيذ خططه بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، كما تشير تقارير الأيام الأخيرة، فإن على المجتمع الدولي والدول المنفردة "أن تستخدم الوسائل التي من شأنها أن تساهم في العودة إلى الامتثال".

وأضافت: "ما قيل وفُعل من قبل السلطات الإسرائيلية يتجاوز بكثير حدود القانون الدولي".

لكن ألمانيا، في الوقت الراهن، تصر على مواصلة الحوار مع إسرائيل بدلا من اللجوء إلى العقوبات.

وقالت ريبيرا، وهي إسبانية، إحدى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، إن هذا الاعتراف يمثل خطوة إيجابية لكنه غير كاف. وأضافت: "الاعتراف خطوة مهمة للأمام، لكنه لا يكفي لتحقيق السلام والاستقرار والاحترام. ويبدو أن تحقيق ذلك سيتطلب تدخلًا دوليًا عميقًا وطويل الأمد".

وأكدت أن استمرار الجمود السياسي لن يؤدي فقط إلى بقاء الفلسطينيين تحت وطأة ظروف لا تُحتمل، بل سيقوّض كذلك الأسس الأخلاقية والسياسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.

واختتمت بالقول: "هذا النوع من الشلل لا يولد سوى خيبة الأمل، ويخلق بيئة خصبة للسخرية والشعبوية. نحتاج إلى إثبات أن أوروبا ليست مجرد مجموعة من المؤسسات، بل مشروع سياسي وأخلاقي يمتلك الشجاعة الكافية للتحرك عندما تكون حياة البشر على المحك".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إدانة أوروبية شديدة: تصرفات إسرائيل في غزة تشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية
الصحة اللبنانية: إصابة شخصين بغارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون
غزة: إستشهاد 23 فلسطينيا منذ الفجر وسط قصف متواصل على القطاع
اليونيسف: مقتل 28 طفلاً يومياً في غزة بسبب القصف والجوع
غزة: طوابير الموت تمتد تحت أنقاض القصف والمجاعة
غزة: قيادي في حماس يتحدث عن وضع الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة
"القسام" تضع شرطا لإدخال الطعام والدواء للأسرى
صحة غزة: 119 ضحية بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة
تحقيق يكشف ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الاسرائيليين بسبب حرب غزة
سوريا: اشتباكات غربي السويداء بين فصائل محلية ومسلحين يستقلون سيارات الأمن العام
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك