ترامب يدعو إلى تحرك عاجل لإنهاء المجاعة في غزة!

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكثير من الناس يتضورون جوعا، فيما اشار الى ان الوضع هناك يستدعي تدخلا عاجلا،فمن خلال تصريح أدلى به أثناء مشاركته في منتدى أعمال في أبو ظبي، شدد ترامب على ضرورة إيجاد حل للوضع في غزة "فالكثير من الناس يتعرضون للجوع، والكثير من الأمور السيئة تحدث هناك".

يذكر أنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ الأول من مارس، في وقت تؤكد فيه إسرائيل أن كمية كافية من المساعدات دخلت خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع.