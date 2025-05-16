سوريا - لبنان - فلسطين

الدفاع المدني بغزة: جيش الإحتلال يستهدف كل من يتحرك شمال القطاع


صرّح الدفاع المدني في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يتحرك في مناطق شمال القطاع، حيث ذكر الناطق باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل إن "طواقمنا لم تعد تكفي للاستجابة للاتصالات التي تصلنا، وطواقمنا انتشلت أكثر من 50 شهيدا من منازل تم استهدافها اليوم الجمعة"، إذ أضاف أن هناك مفقودين داخل منازل مستهدفة لم تتمكن طواقم الدفاع من الوصول إليهم".

كما لفت بأن كل أنحاء القطاع تتعرض لاستهداف إسرائيلي وعمليات "قتل ممنهج"، مشيرا إلى أنه قتل 11 شخصا من عائلة واحدة في القطاع، وذكر أن "قوات الاحتلال تختطف مواطنين من مراكز الإيواء".

كذلك أكد أن هناك صعوبات جمة تواجه طواقم الدفاع المدني في أداء مهامها بشمال غزة، وأن أكثر من 85% من مقدرات جهاز الدفاع المدني تعرض للتدمير منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وقال إن مواطنين يفارقون الحياة تحت الأنقاض بسبب عدم قدرة طواقم الدفاع المدني على إنقاذهم، مبينا أن "قدراتنا تراجعت بشكل كبير ومنظومة الخدمات بشكل عام وضعها كارثي".

في حين أفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح الجمعة باستشهاد أكثر من 100 شخص في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال غزة الليلة الماضية.

وأمس الخميس ذكر الدفاع المدني في غزة، بأن حصيلة الشهداء في القطاع أمس تجاوزت 100 شخص، من بينهم أكثر من 61 شهيدًا في محافظة خان يونس جنوب غزة وحدها.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الأيام الأخيرة في غزة بشكل ملحوظ، في حين نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله إن الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة هي بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي بالقطاع.

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