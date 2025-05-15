سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 53010 شهداء و119919 مصابا


ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ نحو 19 شهرا ، الى 53 ألفا وعشرة شهداء، و119 ألفا و919 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان، بأن من بين الحصيلة الأولية للضحايا 2876 شهيدا، و7957 مصابا، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، بعد استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف اطلاق النار".

وأشارت إلى وصول 82 شهيدا و152 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لا يزال ضحايا آخرون عالقين تحت أنقاض البنايات المدمرة بالكامل".

وتواصل قوات الكيان الصهيوني حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 59 يوما، وبعد 587 يوما على بدء العدوان، عقب تنصلها من اتفاق وقف اطلاق النار ".

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 53010 شهداء و119919 مصابا
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