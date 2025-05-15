سوريا - لبنان - فلسطين

الصحة الفلسطينية: خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة نتيجة العدوان


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس (15 أيّار 2025)، عن خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة نتيجة الاستهدافات الأخيرة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي ، إن "الاستهداف ألحق أضرار كبيرة بالبنية التحتية كخطوط الصرف الصحي وتضرر الاقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية للمستشفى مما اخرج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة".

وأضافت، أن "الاستهداف المتكرر للمستشفى يستحيل معه تقديم الرعاية الطبية لما يشكله من خطورة على الطواقم الطبية والجرحى والمرضى"، مشيرة الى، أنه "توقف المستشفى عن العمل يعني توقف تقديم خدمات تخصصية كخدمات جراحة الأعصاب وجراحة الصدر ومركز القسطرة القلبية، وجراحة القلب والاوعية الدموية والعيون والتي لا تتوفر إلا في المستشفى الأوروبي".

واشارت الوزارة الى، أن "مستشفى غزة الأوروبي هو المستشفى الوحيد الذي يقدم المتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة ، بعد تدمير مستشفى الصداقة التركي"، مؤكدة أن "خروج المستشفى عن العمل يعني حرمان مرضى السرطان من متابعة البروتوكولات العلاجية ومضاعفة أوضاعهم الصحية".

وتابعت، أن "المستشفى يضم 28 سرير عناية مركزة، و12 حضانة أطفال، و260 سرير مبيت و25 سرير طوارئ، و60 سرير مرضى أورام هي الآن متوقفه عن العمل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد ارتكب في يوم سابق من الشهر الجاري مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بعد أن شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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