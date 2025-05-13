سوريا - لبنان - فلسطين

كتائب القسام تعلن تصفية جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة


أعلنت "كتائب القسام" القضاء على سائق آلية عسكرية إسرائيلية شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد الاشتباك مع قوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، إذ جاء في بيان "كتائب القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام الاشتباك مع قوة هندسية صهيونية بالأسلحة الخفيفة والإجهاز على سائق آلية عسكرية "باقر" شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وذلك بتاريخ 11 مايو الجاري".

وفي سياق الجهود المبذولة للتمهيد نحو استعادة اتفاق يوقف إطلاق النار والحرب المستمرة على قطاع غزة أفرجت الكتائب يوم أمس عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر في سياق جهود الوسطاء لفتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع.

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