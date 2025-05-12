لبنان: نثق بقدرة العراق على إدارة القمة العربية التنموية بحكمة

صرّح مدير عام الاقتصاد والتجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، عضو رئاسة القمة العربية التنموية السابقة، محمد أبو حيدر، اليوم الاثنين، بأن العراق ركن أساسي في العمل العربي المشترك، فيما أعرب عن ثقته الكاملة بالعراق على إدارة المرحلة بحكمة، إذ ذكر أبو حيدر في كلمة له خلال الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية (الاقتصادية والاجتماعية)، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص الشكر والامتنان الى الدول العربية الشقيقة التي لم تبخل على لبنان ووقفت بجانبه في أصعب الظروف، إذ تجمعنا الروابط الأخوية والتاريخية وإيمان منا بعمق العلاقات وبتاريخنا المشترك".

وأضاف أن "ما يجمعنا ليس فقط المصالح بل وحدة مصير وقيم إنسانية وروابط تاريخية، إذ يسرني باسم الجمهورية اللبنانية أن أشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة التنموية التي نعلق عليها آمالاً كبيرة في إرساء أسس تنمية مستدامة وشراكة عربية متينة رغم ما نواجهه من تحديات داخلية وضغوطات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، كما يشرفني أن أسلم الرئاسة اليوم إلى جمهورية العراق هذا البلد الذي شكل ركناً أساسياً من أركان العمل العربي المشترك".

كما أعرب عن ثقته "الكاملة بالعراق على إدارة المرحلة بحكمة"، مثمناً "موقف العراق الأصيل والثابت خلال الاعتداء الصهيوني الأخير على لبنان واستقبال اللبنانيين في العراق بأنهم بين أهلهم وضيوف فوق العادة محاط بمشاعر الأخوة، وكما عبر الرئيس، نبيه بري بأن العراق كان خير أخ وعضد ورمح الله في الأرض".

وتابع أن "لبنان الوطن الصغير بحجمه الكبير في إرادة شعبه لا يزال متمسكاً بانتمائه العربي وسيبقى مناراً للحوار وبيتاً مفتوحاً لكل أشقائه العرب من دون تمييز".

فيما لفت إلى أنه "انطلاقاً من الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية، يؤكد لبنان سعيه الصادق بعودة العلاقات الطبيعية مع أشقائه"، مؤكداً أن "لبنان يرحب بجميع العرب، وبيروت بانتظار الإخوة العرب وعلى رأسهم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي".