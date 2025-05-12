كتائب القسام تعلن الإفراج عن الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر اليوم

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، أنها قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني، عيدان ألكسندر، والذي تحتجزه حركة حماس في غزة منذ تشرين الأول 2023، إذ ذكر الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" في تغريدة على "تلغرام": "قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، الأسير "عيدان ألكساندر" وذلك اليوم الاثنين الموافق 12-5-2025م".

كما ذكرت القناة "12" العبرية بأنه تم إبلاغ قوات الاحتلال الصهيوني العاملة بقطاع غزة، أن وقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن عيدان ألكسندر سيبدأ الساعة 12:00 ظهراً.

ووفق القناة "ستوقف قوات الاحتلال طلعاتها الجوية فوق أجواء غزة سواء لأغراض استخباراتية أو عملياتية، لتتيح ممراً آمناً لعودة عيدان ألكسندر".

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول رفيع قوله: إن "نافذة خروج ألكسندر من القطاع تمتد حتى الساعة الثامنة مساء، لكن التقديرات تشير إلى أن الإفراج سيتم في وقت أبكر، بما يتماشى مع جدول أعمال المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف"، مشيرة الى أن "الكيان الصهيوني على تواصل مع الصليب الأحمر والوسطاء وهو مستعد لتأمين ممر آمن لإخراج ألكسندر".

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلامية أن "إطلاق سراح عيدان ألكسندر تم عبر مفاوضات أمريكية مباشرة مع حماس، وليس من خلال الوسطاء رغم معارضة الكيان الصهيوني تفعيل هذا المسار".