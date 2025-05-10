سوريا - لبنان - فلسطين

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق دمشق منذ ساعات الصباح الأولى


صرّحت مصادر مطلعة للقناة الروسية، بأن الطيران الإسرائيلي ينشط بشكل مكثف في سماء دمشق منذ ساعات الصباح الأولى، إذ ذكرت وسائل إعلام عديدة أن مسيرة استطلاع إسرائيلية رصدت أمس الجمعة في أجواء العاصمة السورية دمشق.

فبعد اندلاع مواجهات دامية في سوريا في مارس الماضي على خلفية طائفية، هدّدت إسرائيل بالتدخّل عسكريا في سوريا "إذا أقدم النظام على المساس بالطائفة الدرزية".

وفي الثالث مايو، بعد اشتباكات متجدّدة، شنّت إسرائيل غارة على محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال".

وعلّق جيرار آرو، السفير الفرنسي السابق في تل أبيب والأمم المتحدة وواشنطن، عبر منصة "إكس"، قائلا: "إسرائيل التي تغاضت عن المجازر في الحرب الأهلية، تؤجّج النزاعات الطائفية في سوريا".

فيما يرى محللون أن التزام إسرائيل بالدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا، رغم أنه يُفسَّر جزئيًا بالضغوط السياسية الداخلية، يرمي بالأساس إلى تحقيق هدف استراتيجي بعيد المدى يتمثل في إضعاف البلد العربي المجاور، وفق "أ ف ب"

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