عشرات الشهداء والجرحى بقصف صهيوني على غزة

صرّح مراسل القناة الروسية، باستشهاد 10 أشخاص بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس، كما نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصحفيين يحيى صبيح ونور الدين عبدو إثر مقتلهما بالقصف، وفي تفاصيل الأحداث، شهدت مدينة خان يونس منذ منتصف الليلة الماضية سلسلة غارات متفرقة أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى. ففي منطقة أبراج طيبة غربي خان يونس، أصيب سبعة أشخاص بقصف استهدف خيمة للنازحين، بينما أصيب أربعة آخرون في قصف مماثل على خيمة في بلدة القرارة شمالي المدينة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية على خيام النازحين قرب "المسلخ التركي" غربي خان يونس، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وفي منطقة القدم، أصيب طفل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب "مخيم الصمود" شرقي بئر 19 بمواصي خان يونس.

وتعرض صيادان لنيران مدفعية إسرائيلية في بحر خان يونس، بينما أصيب طفل آخر إصابة خطيرة جراء سقوط قذيفة مدفعية قرب مخيم الرحمة غرب "البطن السمين".

وفي ذات الصدد، وصل إلى مستشفى العودة في النصيرات جثمان أحد الضحايا الذي فقدت آثاره قبل أيام إثر قصف إسرائيلي لمدرسة أبو هميسة التابعة للأونروا في مخيم البريج وسط غزة.

ومن بين الضحايا، قُتلت الطفلة نور هندي رجاء أبو طعيمة (13 عاما) في قصف مدفعي استهدف خيام النازحين قرب "المسلخ التركي". كما تم انتشال جثة الطفل محمود علي زكي الشقرة، الذي فقد في مجزرة مدرسة أبو هميسة.

وفي بيان مشترك، قال خبراء مستقلون في الأمم المتحدة: "بينما تنشغل الدول في الجدل حول المصطلحات — هل هو إبادة جماعية أم لا؟ — تواصل إسرائيل تدمير غزة بلا هوادة. هذه واحدة من أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته، والتي تُرتكب علنا. الخيار واضح: إما أن يظل العالم صامتا أمام مذبحة الأبرياء، أو يشارك في إيجاد حل عادل. الضمير العالمي قد استيقظ، والعدالة ستنتصر في النهاية."

فيما نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصحفي يحيى صبيح، الذي قُتل بقصف إسرائيلي مباشر على مطعم غرب مدينة غزة، بعد ساعات فقط من ولادة طفلته الأولى. كما نعت الصحفي نور الدين عبدو، الذي استشهد أثناء تغطيته الأحداث في مدرسة الكرامة بحي التفاح شرقي غزة.