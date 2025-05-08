سوريا - لبنان - فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى بقصف صهيوني على غزة


صرّح مراسل القناة الروسية، باستشهاد 10 أشخاص بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس، كما نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصحفيين يحيى صبيح ونور الدين عبدو إثر مقتلهما بالقصف، وفي تفاصيل الأحداث، شهدت مدينة خان يونس منذ منتصف الليلة الماضية سلسلة غارات متفرقة أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى. ففي منطقة أبراج طيبة غربي خان يونس، أصيب سبعة أشخاص بقصف استهدف خيمة للنازحين، بينما أصيب أربعة آخرون في قصف مماثل على خيمة في بلدة القرارة شمالي المدينة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية على خيام النازحين قرب "المسلخ التركي" غربي خان يونس، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وفي منطقة القدم، أصيب طفل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب "مخيم الصمود" شرقي بئر 19 بمواصي خان يونس.

وتعرض صيادان لنيران مدفعية إسرائيلية في بحر خان يونس، بينما أصيب طفل آخر إصابة خطيرة جراء سقوط قذيفة مدفعية قرب مخيم الرحمة غرب "البطن السمين".

وفي ذات الصدد، وصل إلى مستشفى العودة في النصيرات جثمان أحد الضحايا الذي فقدت آثاره قبل أيام إثر قصف إسرائيلي لمدرسة أبو هميسة التابعة للأونروا في مخيم البريج وسط غزة.

ومن بين الضحايا، قُتلت الطفلة نور هندي رجاء أبو طعيمة (13 عاما) في قصف مدفعي استهدف خيام النازحين قرب "المسلخ التركي". كما تم انتشال جثة الطفل محمود علي زكي الشقرة، الذي فقد في مجزرة مدرسة أبو هميسة.

وفي بيان مشترك، قال خبراء مستقلون في الأمم المتحدة: "بينما تنشغل الدول في الجدل حول المصطلحات — هل هو إبادة جماعية أم لا؟ — تواصل إسرائيل تدمير غزة بلا هوادة. هذه واحدة من أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته، والتي تُرتكب علنا. الخيار واضح: إما أن يظل العالم صامتا أمام مذبحة الأبرياء، أو يشارك في إيجاد حل عادل. الضمير العالمي قد استيقظ، والعدالة ستنتصر في النهاية."

فيما نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصحفي يحيى صبيح، الذي قُتل بقصف إسرائيلي مباشر على مطعم غرب مدينة غزة، بعد ساعات فقط من ولادة طفلته الأولى. كما نعت الصحفي نور الدين عبدو، الذي استشهد أثناء تغطيته الأحداث في مدرسة الكرامة بحي التفاح شرقي غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المطبخ المركزي العالمي يعلن نفاد مخزوناته في غزة
جيش الإحتلال ينشر مستوصفا ميدانيا في جنوب سوريا!
عشرات الشهداء والجرحى بقصف صهيوني على غزة
غارات صهيونية تستهدف قضاء النبطية في جنوب لبنان
صحة فلسطين تحصي عدد الشهداء في غزة جراء العدوان الاسرائيلي
سوريا.. سماع دوي انفجارات في قرية "حران"بريف السويداء
بيان أمريكي عن أحداث صحنايا وجرمانا والسويداء يدعو لمحاسبة سوريين يتولون مناصب قيادية بحكومة الشرع .
نيويورك تايمز: غزة على حافة موت جماعي بسبب الحصار والمجاعة
شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني
فصائل فلسطينية تعلق على استهداف الحوثيين مطار بن غوريون
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك