سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان/ إستبدلوا العقول والنماذج الحالية لكي يصبح لديكم وطن


  * د. إسماعيل النجار ||   وطن صغير يُصَدِّر العقول ويستورد كل شيء، [ وَطَن بحجم أُمَّة، بإمكانيات تفتقدها كثير من الدُوَل العربية الأخرىَ، أصبحَ برمشة عين داخل هاويَة الإنهيار بسبب سياسات مَن تَوَلُّوا أمره ثلاثون عامٍ مَضَت ولا زالوا متشبثين بمقاعدهم التي نخرها سوس الفساد السياسي والمالي محاولين تدوير أنفسهم وتقديمها للبنانيين من جديد على أنها البديل عن الذات! **بعض النواب السابقين اعماهم البطَر السياسي والغرور ويُصدقون خيالهم الواسع لدرجة أنهم وقبل أن يُقبِل الإستحقاق الإنتخابي القريب وقبل أن تقرر قيادات تياراتهم إختيارهم أم لا، وضعوا شروطاََ لقبولهم بالترشُح للإنتخابات النيابية القادمة بشرط أن لا يكون بينهم وبين حزب الله أي تحالف، وكأنَهم يقصدون بيع مواقف للسعودية والأمركان يعني (شوفيني يا منيرة!)  إشهدوا لي عند الأمير إني أول من رمَىَ سهماََ!  إسمعيني يا دورثي؟  إسمعني يا بخاري!  [ ما عم نقدر نصدق هالحكي!!] لأننا نعرف جيداََ كَم هم مُرَجفون وكاذبون. **بكُل الأحوال لبنان يحتاج إلى تغيير حقيقي، تغيير في العقول والوجوه والسياسات، لكي نستطيع بناء وطن. وخصوصاََ أن رئيس الحكومة الحالي لا زال يعمل بعقلية التِبَعيَة والولاءآت الخارجية التي نريد التخلص منها، من خلال التوسل لبن سلمان، واستحكام العداء الشخصي داخل صدرهِ مع سوريا، وظهرت فوبيا ايران على وجهه من خلال بلعهِ لسانه خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيرانية في بيروت، والغريب أنه لم يخرج من فمه اي تعليق على موضوع الطرح الإيراني بخصوص استعداد طهران بناء محطتَي توليد طاقة كهربائية ومترو انفاق وترميم المرفأ!  من هنا نستطيع أن نعرف كيف ستنجح شمطاء عوكر بدعم وإيصال عملائها الى تحت قبة صنع القرار السياسي في البرلمان، [فهذا معناه أن زوَيِّك سيَحُل مكان دوَيِّك،]  وعلى قَول المرحوم الشاعر والأديب القاضي محمد علي صادق رحمه الله أن (ضريطان....وخريان) إخوة. [مع شديد الإعتذار على كتابتي هذه العبارات] لكنها الحقيقة والواقع الذي نعيشه وسننتقل اليه في المستقبل القريب إذا أسئنا الإختيار!  [نفس الواقع] لن يتغير لأن مَن يعرف أميركا، يعرف أنها لا تزرع الخير ولا تعرفه، فهيَ مَن تزرع الريح في البلدان الآمنة فتحصد العاصفة دائماََ.  [ يُحكَىَ هذه الأيام عن أشكال تحالفات قادمة ستجمع الذين كانوا في العَلَن أضداد؟، وأن شعار المرحلة الإنتقالية الإنتخابية القادمة سيكون عنوانه الهجوم على حزب الله والتيار الوطني الحر وشيطنتهم، وستصبح المُغالآت هيَ اللغة الطاغية على ألسِنَة الغلمان والعملاء للسفارة الأميركية السعودية من هواة التطبيع؟ **هناك سؤال يُطرَح في بعض المجالس والصالونات المغلقة عن شكل التحالفات هذه التي نتحدث عنها، ودائماََ يكون الجواب أن بعض القِوَىَ النافذة والقوية لن تتخلى عن سعد الحريري وسيجري تعويمهُ والتحالف معه في كل المناطق اللبنانية كأفضل شريك سُنِّي لفرض واقع سياسي قوي له يفرض على الرياض إعادة حساباتها بالنسبة للساحة السنية اللبنانية، الأمر الذي سيدفع بنجيب ميقاتي التحالف مع وجوه شمالية لم يكُن يتَقَبَّل الحديث معها من قبل لمنع الحريري الإبن من العودة الى سابق عهده. [ التغيير يبقى هو حلم اللبنانيين جميعاََ، فإذا أرادوا تحقيقه عليهم أن لا يجربوا المجرَّب، وأن تبدأ المحاسبة من خلف الستارة الى صندوق الإنتخاب بِلا أيَة حسابات طائفية.   *د. إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت   9/10/2021
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان/ إستبدلوا العقول والنماذج الحالية لكي يصبح لديكم وطن
حلقة القرار العقيمة في لبنان  
بِن سلمان هَدَمَ البيت السُنِّي اللبناني وأهدىَ مصحفه الذهبي إلى جعجع
لبنان/ "المجموعات السيادية" بين الخيال والواقع
بشرى زراعية للبنانيين
لبنان/ نصيحة في المجال الزراعي
خبير سوري يكشف عن توتر امريكي تركي شرق الفرات
إسرائيلُ تقتل شعباً وتتباكى على رفاة
لماذا هذا العداء للحزب ولإيران ؟!
العجوز والعطار وكيلو الذهب والبنزين.
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك