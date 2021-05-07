سوريا - لبنان - فلسطين

محمود عباس أشهَدُ إنَّك قد أوفيتَ بوَعدَك للموساد


 

✍️ * د. إسماعيل النجار *||

 

  [أخبرني صديق مُطَلِع على أرشيف المخابرات السوفياتية السابقة]

🔰 إنه محمود رضا عباس إبن مدينة صفَد الفلسطينية المحتلة، الدكتور العميل للموساد الإسرائيلي المزروع  داخل حركة فتح منذ أواخر الستينات، الوجه الآخر للنازية الصهيونية في فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية الحالي الذي وَصَل على حساب دماء الرئيس الراحل ياسر عرفات.

**إبن السِتة وثمانين عاماً يرفضُ أن يستقيل من مهماته التي أُوكِلَت إليه بالتطبيع الأمني وملاحقة المقاومين وإعتقالهم والوشاية عليهم وتسهيل مهمة الجيش الصهيوني بإغتيالهم وتصفيتهم جسدياً!

[ هُوَ الصديق الصدوق للمدرسة التي جنَّدَتهُ ودربتهُ وانتمى اليها منذ أكثر من خمسين عام. حيث تَوَلَّى مناصبَ حساسة داخل حركة فتح ومن خلاله كانت إسرائيل على إطلاع كامل على كافة محاضر الإجتماعات الفلسطينية.

**كانَ الرئيس الراحل ياسر عرفات يعلمُ أن إسرائيل جَنَّدَت محمود عباس لصالحها وكانَ الخبر الذي تبلغه عرفات من أجهزة الأمن العسكرية التابعه للحركة نَزِلَ عليه كالصاعقة، وكانت نقلته إليه المخابرات السورية نقلاً عن المخابرات السوفياتية في بدايات عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، لكن ضغوطات سوفياتية كبيرة مورِسَت آنذاك على ياسر عرفات لكي يبلع الخبر ويمنعه من التعرُض لأبو مازن لأنه أيضاً كان عميلاً لهم آنذاك.

[ أبو عمار الذي كانَ خارجاً منهكاً من حرب أيلول الأسود في الأردن ويحاول لَملَمَة أطراف المنظمة ونتيجة الضغوطات الكبيرة التي مورِسَت عليه إضطَرَ لأن يصمُت لكنه كان يتجنب إطلاع محمود عباس على الملفات الخطيرة والحساسة داخل حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وكان يتجنب دعوته لحضور إجتماعات مهمة وحساسة.

[ وصَل محمود عباس الى السلطة الفلسطينية بعدما أسلَمَ الرئيس الفلسطيني الرمز ياسر عرفات الروح، بمؤامرة إسرائيلية فلسطينية قَضَت عليه كانَ أبطالها الموساد الإسرائيلي ومحمد دحلان ومحمود عباس وقيادات أخرىَ يُقال أن جبريل الرجوب واحداً منهم.

** في كل الأحوال الرئيس الفلسطيني المغدور ياسر عرفات فارقَ الدنيا وقلبه على فلسطين من دون أن يستسلم بعدما حاصرته الدبابات الإسرائيلية في غرفة واحدة لأكثر من عام في مكتبه في رام الله ولم يستسلم ولم يُسَلِّم إلٍَا بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.

** بينما الرئيس الحالي محمود عباس يناضل بعدما ناهز ال ٨٦ عام وسيبقى كذلك لمنع اجراء إنتخابات عامة قد تنتصر فيها حركات المقاومة التي يختلف معها؟

ويناضل من أجل أن تبقى إسرائيل آمنة؟

ويناضل لكي يقتل روح المقاومة عند الشباب الفلسطيني حتى الرمق الأخير.

 

✍️ * د. إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محمود عباس أشهَدُ إنَّك قد أوفيتَ بوَعدَك للموساد
من حي الجّراح سنكتب آخر فصل من ايام القدس..!
محمد زهير الصِدِّيق شاهد الزور المعروف الجمرَة التي ستحرق سعد الحريري..!
سانا: أنباء عن عدوان إسرائيلي على منطقة في القنيطرة
بن سلمان يحكم بالإعدام السياسي على سعد الحريري..ما هوَ موقف حزب الله؟
الحريري ومأزق التأليف
الحريري ومأزق التأليف
رحاب زعول رفضت ممارسات العدو العنصرية فارتقت شهيدة
قضية منازل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة 
الرئيس السوري يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 مايو
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك