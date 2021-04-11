سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله تجربة ونجاح قوَّة وأقتدار♦️ الجزء الثالث (3)


 

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

 

🔰 بعد الإنتهاء من معركة أل ٣٣ يوم في جنوبي لبنان وإعلان هزيمة إسرائيل رسمياً وإعتراف العالم بهذه الهزيمة النكراء تشكلَت داخل الكيان الصهيوني لجنة من مجموعة قضاة وضباط أسموها (فينوغراد) للتحقيق في أسباب فشل العدوان وكان صدَىَ صمود حزب الله مدوياً على الساحتين العربية والدولية وأصبحَت دولاً كثيرة تنظر إلى هذا الحزب بعين الإحترام والتقدير وآخرين صُدِموا من هَول ما كانوا لا يتوقعون، وبدأوا بجمع معلومات هامة عن الحرب وعن أداء رجال المقاومة البارع خلال ثلاثة وثلاثين يوماً وأصبحَ أسلوب حزب الله في القتال يُدَرَّس في الكليات العسكرية العليا في أكثرية دول العالم على رأسهم أمريكا.

**إنتقَل الطرفين حزب الله وإسرائيل بعد إنتهاء حرب تموز للتحضير إلى جولَة رابعة لا أحد يعرف توقيتها تكون تل أبيب قد درست أخطائها جيداً وأستفادت منها وحَسَّنَت من أدائها لكي تستطيع خوضها بنجاح وسرعه وأقل تكلفَة من حرب تموز،

ويكون حزب الله قد راكَم ما استطاع من القوة وأستفاد أيضاً من التجربة من أجل تحسين أدائه أكثر،

جائت الحرب السورية وكإن مشيئَة الله تفرَّغت لأجل المقاومة، ألتي قررت دخول الحرب إلى جانب الجيش العربي السوري ومواجهة جحافل الإرهاب القادمة من تركيا والأردن ولبنان فكانت فعلياً تجربَة كبيرة وقاسية كَلَّفت الحزب مئات الشهداء والآف الجرحى لكنها منحته خبرة وقدرة على التكيُف في الحروب مع كافة الظروف الجغرافية والجوية والعسكرية وخصوصاً أنه سجلَ إنتصارات باهرة على اقوى قوة إرهابية (داعش) والنُصرَة وغيرها من الفصائل العسكرية الإرهابية المدعومة سعودياً وقطرياً وأميركياً وتركياً وإسرائيلياً،

**أيضاً إستفاد حزب الله من الحرب المفتوحة في سوريا حيث أستطاع الحصول على ما يريد من العتاد والأسلحة والتكنولوجيا والخبرات وخصوصاً الصواريخ الدقيقة التي أصبحت هاجس أميركا والسعودية وإسرائيل، فأصبَح الحزب يمتلك قوة ردع مخيفة شكَّلَت الهاجس الأكبر لدى الصهاينة الأمر الذي يمنعها دوماً من التفكير بشن حرب على لبنان خوفاً من تداعياتها أو مفاجئاتها ونهايتها.

**دخلت داعش الى العراق فكان حزب الله أول مَن لبَّى نداء الإخوة هناك وانتقلَ ضباطه وكوادره خلال ٢٤ ساعه الى بغداد ووضعوا تجاربهم وخبراتهم في خدمة الشعب العراقي البطل وأستطاعوا بجهود إخوتهم في الحشد الشعبي المقدس والفصائل من هزيمة التنظيم والقضاء عليه وإعلان النصر في العراق.

**حزب الله في لبنان اليوم قوة يُحسَب لها الف حساب داخلياً وخارجياً، قوة طاهرة قاهرة مؤمنة مؤلمَة إذا إقتضى الأمر وُضِعَت في خدمة أهلها وناسها الطيبون من أشرف الناس اللذين قدموا لها ودعموها ولن يتخلوا عنها مهما كلف الأمر.

 

♦ يُتبَع حزب الله والناس

 

✍️ * د.إسماعيل النجار / لينان ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حزب الله تجربة ونجاح قوَّة وأقتدار♦️ الجزء الثالث (3)
لأول مرة بعد أزمة الأردن.. ظهور للأمير حمزة برفقة الملك عبد الله
لبنان بين مَدّْ السجَّاد وجَزر الحصار..!
حزب أللَّه تجربة ونجاح قُوَّة وأقتِدار الجزء الثاني (2)
الشيعة والموارنة واسباب زوال لبنان، واسرار العلم اللبناني حسب الرواية التلمودية..!
لبنان/ الفوضى المصاحبة للتدقيق الجنائي
كلمة مرتقبة للملك الأردني بشأن الاحداث الاخيرة
حزب أللَّه الأسد الصغير الأشرَس في الشرق
مصادر: وزير الخارجية السعودي يرفض مغادرة الأردن إلا برفقة باسم عوض الله
صحيفة: وفد سعودي يصل الأردن للمطالبة بالإفراج عن عوض الله
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك