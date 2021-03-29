إلى اللذين يسألون كيفَ سيذهب حزب الله شرقاً بلبنان

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

🔰 وماذا سيستفيد لبنان؟

**نقولُ لهم لبنان يستطيع ألذهاب شرقاً كما ذهبَ الوزير حَمَد حَسَن شرقاً إلى دِمشق وعاد إلينا {ب٧٥ طن} من الأوكسجين للمستشفيات لَئلَّا يموت مرضانا إختناقاً،

فكانَ هذا نموذجاً مصغراً لذهاب الحكومة بأكملها ممثَلَةً برئيسها ووزرائها من كل الإختصاصات وعودتهم بالغذاء والدواء والنفط والغاز والبنزين والمشتقات النفطية {والكافيار؟}.

**المسألَة ليست معقدة وبسيطة جداً ولا تحتاج إلَّا إلى حكومة شجاعة غير تابعة وقرار شجاع والركوب في الطائرة والتوجه نحو طهران أو موسكو أو بكين وتوقيع الإتفاقيات بالليرة اللبنانية بعيداً عن الدولار والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا معها، وبذلك ننجو من الذل والمهانة والإحتقار الأميركي ويصبح لدينا كهرباء ل ٢٤ ساعه بفاتورة واحدة، ويصبح لدينا موانئ متطورة، وزراعة متطورة، وسدود مياه، وشعب مكتَفٍ ذاتياً، وبذهابنا شرقاً ستتيَبَّس عروق المتسولين من السفارات لتنفيذ الأجندات ويصبح لبنان بأيدٍ أمينة لديه حكومة شريفه شجاعه وقضاء عادل وحُر وغير مُسَيَس فيعود المال المنهوب وتعود أموال المودعين لأصحابها بينما يقبع اللصوص في السجون يكون على رأس كل وظيفة موظف كفوء،

**الذهاب شرقاً ليسَ صعباً وليسَ حلماً والوزير حَمَد حَسَن قَصَّ الشريط وأهالي المرضى المهددين بالموت صفقوا خلفه بحرارة وصاحوا بأعلى أصواتهم عاش الوزير عاشَ الأسَد عاشَ الشرق.

✍️ * د. إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت