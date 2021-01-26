عاجل : رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان جَفَّ ضِرعُه ولَم تشبَع العجول بَعد..!


 

🛑 ✍️ د.إسماعيل النجار.||

 

🔰 الصغير بجغرافيته، ألكبير بهامته، الصابر على ألَمَه، لبنان الكبير

الوَطَن الأكثَر تَحَمُلَّاً للآلام، يَحمُلُ على ظهره قبيلةً تُشكُلُ ثقلاً كبيراً على كاهله؟

*قبيلَة التوريث واللصوص

تسعة وعشرون عام ولَم يشبعوا بَعد، بطونهم التي إنتفخَت حتى أصبحنا نعيشُ تحتها وباتت كالأسقُف فوق رؤوسنا حَجَبت الرؤية عنهم فَبِتنا كفقراء نعيشُ في فَيئها وتحت رحمة مزاجيَّتهُم، يتحكمون في البلاد والعباد كإنهُم يرثوننا منذ زمن سيدنا نوح ما بعد الطوفان.

*لكنهم مطمئنون عبيدهم مُخَدَرون لا يمتلكون القوة ولا الحَيل ليطالبوا بحقوقهم المسلوبَة، لكنهم عبيد صالحين مَن يَهرُم منهُم يلقونه من على ظهر السفينة فيصبح طعاماً للأسماك،

*أما أولادهم المُدَلَّلون

يتنازعون فيما بينهم يريدون وضع اليَد على سُلطان آبائهم فالمُوَرثون عاجزون عن وقف النزاعات بين {الدياسم} ففي عالَم الدَبَبَة الكلمة الفَصل للأُم؟ فبئسَ الحَظ لِمَن ليس لديه واحدة ترفعه إلى أعلى العَرش؟ والعبيد يتفرجون لا يتجرأون على رفع الصوت ولا تحريك الإصبع وإن فعلوا تأتيهم سياط الجلَّادين من مكانٍ مجهول، وتنهشهم كلاب الحاكم بأنيابها.

*هذا هوَ حالُ لبنان

الوطن المسروق المسلوب إرادته بين حُكم الزعيم القائد البيك الشيخ المير وازلامهم من شُذَّاذ الآفاق اللذين لا أُفُق لجشعهم وطمعهم.

*متىَ سينتهي مفعول المُخَدِّر من أجسادهم؟

*مَتىَ سيصحوا العبيد من غفلتهم ويعودون عباداً راشدين؟

*عُذراً إن كنتُ أحلَم؟

وإن كنتُ من المُفتَرين.

بعد هذا المقال لا أدري أين سأكون غداً؟ في منزلي؟ في السجن؟ أم في القبر؟ أَم في المستشفى أتلقَىَ العلاج؟

*على كل حال أينما وجدتموني إسألوني فأنا كألآف الشباب دفعت سنيناً طويلَة من عمري حتى هَرِمت ليصل ذاك الشَرِه إلى منصبِه وغيري مثلي، وعندما لَم يبقى ما يسرقه من مالٍ عام، ذهبَ إلى ودائعي، أنا لستُ جباناً لَم أُدافع عن تعبي ومالي وحقي لكنني أُوثِقُ الجريمة بدِقَة لكي يكون بين يدَي أحفادي وثيقة تثبت لهم أن حُكام بلادي لصوص وأنني غبيٌ وجبانٌ وحمار.

♦ ✍️د. إسماعيل النجار. بيروت ـ لبنان

         *26/1/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان جَفَّ ضِرعُه ولَم تشبَع العجول بَعد..!
عودة الاحتجاجات إلى الشارع اللبناني رغم الإقفال العام
إلغاء الحجر الفندقي واستبداله بـ"المنزلي" للقادمين إلى مطار الحريري
دمشق تستهجن "الصمت إزاء الاعتداءات الإسرائيلية" وتوكد الحق في "الدفاع عن النفس"
اللبنانيون يتأملون شفاعة الشيطان لكي يُنقِذَهُم..!
الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في محافظة حماة
السلطات اللبنانية تمدد الإغلاق الشامل لمكافحة كورونا حتى 8 فبراير
وزارة الصحة اللبنانية: وقعنا مع فايزر عقدا لتوريد 2 مليون و100 ألف لقاح
وزير تركي سابق يوجه نصيحة إلى أردوغان بشأن الرئيس بشار الأسد
مسؤولان فلسطينيان: لو عاد دحلان لن يخوض الانتخابات ولكن سيدخل السجن
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك