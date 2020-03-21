الجيش السوري يعلن عدة إجراءات لمنع انتشار كورونا

أعلنت قيادة الجيش السوري، السبت، أنها اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل صفوف القوات المسلحة.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن أهم تلك الإجراءات "الحد من التجمعات والحشود، والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام"، وذلك لحماية المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات.

كما تضمنت الإجراءات، التشديد على ضرورة استخدام القفازات والكمامات، وإيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعا، لا سيما في الأماكن المغلقة.

وأضافت قيادة الجيش أنها اتخذت أيضا تدابير لرفع الجاهزية في المشافي العسكرية "بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة وقت الضرورة".