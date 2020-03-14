تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 اصابة بعد تسجيل 15 جديدة.
وتقوم الوزارة باتباع الإجراءات اللازمة لعزل الحالات وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة وجمع العينات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي.
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب قد أعلن الأربعاء وقف جميع الرحلات الجوية مع إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين، على خلفية تفشي فيروس كورونا في هذه الدول.
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