ارتفاع مصابي كورونا في كيان الاحتلال إلى 58

ارتفع، اليوم الثلاثاء، عدد مصابي فيروس كورونا في كيان الإحتلال الى 58 مصاباً، بعد اكتشاف 5 إصابات جديدة.

وذكر موقع 'والا' العبري أن أحد المصابين عاد من رحلة الى أذربيجان، وآخر عاد من رحلة الى ميونخ في ألمانيا، كما أصيب آخر بعد عودته من رحلة إلى أثينا في اليونان وجرى إدخالهم جميعاً الى الحجر الصحي.

يأتي ذلك بعد اكتشاف أول إصابة في صفوف مستوطني شمال الضفة الغربية في مستوطنة 'عناب' شرقي طولكرم وجرى وضع حوالي 100 مستوطن بالحجر الصحي.

في حين جرى الإعلان عن إصابة سائحين ألمانيين وذلك بعدوى من أحد سكان بيت جالا، وقد تجولا في مناطق من بينها البحر الميت وكنيسة المهد وغيرها.