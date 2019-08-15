سوريا - لبنان - فلسطين

انباء شبه اكيدة عن مقتل قائد جيش النصرة في سوريا الضابط السعودي عبد الله المحيسني

82 2019-08-15

افادت انباء شبه مؤكدة ان التكفيري السعودي عبد الله محمد المحيسني قائد جيش النصرة قد قتل في غارة استهدفته اليوم في شمال غرب سوريا، وقال مصدر مطلع في رسالة خاصة لوكالة انباء براثا، ان المحيسني قد تم استهدافه في منطقة خان شيخون اليوم، ويعتبر المجرم الارهابي المحيسني وهو خريج جامعة محمد بن سعود احد اشرس التكفيريين الذين مارسوا الارهاب في سوريا، وهو المسؤول عن تفجير باصات اهالي كفريا والفوعا، وقد كان هو المسؤول عن المجرم المقبور زهران علوش.

وقال المصدر ان خبر مقتله في الغارة التي استهدفت مقره يكاد يكون مؤكداً، ويتوقع ان يكون لقتله تداعيات خطيرة على المشروع السعودي الامريكي في سوريا، لا سيما مع الاختراق الكبير الذي حصل مساء اليوم في جبهة خان شيخون والمرشحة لاعلان تحريرها بين لحظة واخرى.

المحيسني الذي كان احد اعضاء وحوش هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سيئة الصيت في السعودية، تم استهدافه بمعية عدد من القيادات ويعتقد ان قائد العصائب الحمراء ابو سليمان البيلاروسي قد قتل معه.

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انباء شبه اكيدة عن مقتل قائد جيش النصرة في سوريا الضابط السعودي عبد الله المحيسني
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