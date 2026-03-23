الخارجية الروسية: ندعو واشنطن وتل أبيب إلى وقف التصعيد

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، واشنطن وتل أبيب إلى وقف التصعيد، حيث ذكرت الخارجية الروسية، أنه "نرفض إغلاق مضيق هرمز لكن من الضروري النظر إلى هذه القضية في سياق الوضع العام". كذلك أعربت الخارجية الروسية، "عن أملها في أن تتحلى الولايات المتحدة بالحكمة وعدم تهديد محطة بوشهر للطاقة النووية".

فيما شددت على" أهمية وقف تصعيد الأزمة من قبل واشنطن وتل أبيب، بما يسهم في عودة استقرار الوضع في مضيق هرمز".

وأكدت أن "الوضع في محطة بوشهر النووية هادئ"، مطالبة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرد على قصف المحطة". كما لفتت إلى أن "تنفيذ عملية برية أمريكية في إيران لا تبدو واقعية"، محذرة من ان "تنفيذ هذه الخطوة سيؤدي إلى تفاقم الصراع".