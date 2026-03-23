تمرد داخل المعسكرات الأمريكية رفضا للقتال مع إسرائيل، مرددين "ليست حربنا"


 

 

كشفت مقابلات مع جنود أمريكيين في الخدمة الفعلية والاحتياط أن بعض منتسبي القوات الأمريكية يشعرون بـ"الضعف والضغط الهائل والإحباط" مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الرابع، فبحسب تقرير موقع "هاف بوست"، قال مايك بريسنر، المدير التنفيذي لمركز "الضمير والحرب"، إن مجموعته كانت تتلقى في السنوات الماضية ما بين 50 و80 جنديا سنويا، لكن شهر مارس الجاري شهد "زيادة بنسبة 1000%"، حيث يتصل جندي جديد واحد على الأقل بالمنظمة يوميا. 

وكتب أن مجموعته تتعامل مع طلبات "مستعجلة" للمعترضين من أفراد الجيش والبحرية ومشاة البحرية الذين قيل لهم إنهم سيتم نشرهم في إيران نهاية الأسبوع.

وأوضح مسؤول عسكري يعالج أفراد الخدمة الذين تم إجلاؤهم من الشرق الأوسط إلى ألمانيا إن الجنود يعانون من "حماية غير كافية وتخطيط غير واف"، مشيرا إلى أن عملية برية ستكون "كارثة مطلقة، ليس لدينا خطة لذلك. لا يمكننا حتى الدفاع بالكامل عن قاعدة برية واحدة في مسرح القتال".

الخارجية الروسية: ندعو واشنطن وتل أبيب إلى وقف التصعيد
مجلس الدفاع الإيراني: السبيل الوحيد لعبور مضيق هرمز هو التنسيق مع طهران
المبعوث الصيني للشرق الأوسط: امريكا و(إسرائيل) اعتدتا على إيران دون موافقة مجلس الأمن
الوكالة الدولية للطاقة: تضرر أكثر من 40 موقعاً ومنشأة في 9 دول
إيران: هجومان على إدارة الأرصاد الجوية واستشهاد رئيسها في بوشهر
وزير النفط الإيراني: لا نواجه أي تحديات جادة في تأمين الوقود
ممثل إيران لدى المنظمة البحرية: يمكن للسفن المرور عبر مضيق هرمز باستثناء سفن العدو
عراقجي والبوسعيدي يؤكدان ضرورة استمرار المشاورات بين الطرفين
إيران:دوي انفجارات في مدينة أصفهان
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
