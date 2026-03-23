مجلس الدفاع الإيراني: السبيل الوحيد لعبور مضيق هرمز هو التنسيق مع طهران

أكد مجلس الدفاع الإيراني، اليوم الاثنين، أن السبيل الوحيد لعبور مضيق هرمز، هو التنسيق مع طهران، حيث ذكر المجلس: إن "السبيل الوحيد لعبور مضيق هرمز للدول غير المشاركة في الحرب عبر المضيق ،هو التنسيق مع إيران". كما لفت إلى أن "استهداف مجمع ديمونة، جاء رداً على الهجوم الذي طال منشأة نطنز النووية".

وأضاف أن إيران "أثبتت التزامها بمبدأ الرد بالمثل، من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة في عسلويه".

كذلك حذّر مجلس الدفاع الإيراني، من "مهاجمة الجزر الإيرانية لأنها ستؤدي إلى زرع جميع طرق الوصول وخطوط الاتصال في الخليج وسواحله بالألغام البحرية". فيما أكد المجلس "التزامه بالرد الحاسم على أي هجوم يستهدف محطات الطاقة"، مشيراً إلى أن "هذا الرد سيتم تنفيذه من دون تأخير".