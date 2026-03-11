السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يوجه انتقاداً شديد اللهجة لمجلس الأمن الدولي على صمته

وجّه السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأربعاء ( 11 آذار 2026 )، انتقاداً شديد اللهجة لمجلس الأمن الدولي، معتبراً أن صمته إزاء الهجمات التي تتعرض لها بلاده منذ الثامن والعشرين من شباط يعكس عجزاً غير مبرر" عن وقف ما وصفه بـ"العمليات العدائية المتواصلة".

وقال إيرواني، في كلمة نقلتها وكالة ميدل إيست نيوز: "اليوم هو اليوم الحادي عشر على التوالي من هذه الحرب الوحشية ضد الشعب الإيراني الحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي يواصلان، على مدار الساعة وبدون توقف، شن هجمات واسعة ضد إيران، مستهدفين عمدا ودون تمييز المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد، ولا يحترمون القانون الدولي، ولا يظهرون أي ضبط للنفس في ارتكاب هذه الجرائم".

وكشف الدبلوماسي الإيراني عن حصيلة جديدة للضحايا والأضرار، مؤكدا أن "هذه الجرائم أدت إلى استشهاد أكثر من 1300 مدني حتى الآن، كما تم تدمير 9669 موقعا مدنيا، شملت7943 وحدة سكنية، و1617 مركزاً تجارياً وخدمياً، و32 مركزاً طبياً وصيدلياً، و65 مدرسة ومؤسسة تعليمية، و13 مبنى تابعاً لجمعية الهلال الأحمر، والعديد من منشآت إمدادات الطاقة".

واختتم إيرواني كلمته باستنكار صمت المجتمع الدولي، قائلا: "من المؤسف للغاية أن مجلس الأمن لا يزال صامتا، فبالرغم من مسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، يغض الطرف عن هذه الانتهاكات الصارخة".

وشدد على أن "إيران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وأرضنا واستقلالنا".