الحرس الثوري: ترامب يسعى لوقف إطلاق النار ويطلب وساطة دولية

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن تضغط من أجل إنهاء القتال.

وأضاف فدوي في تصريحات نقلتها قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية IRIB أن ترامب “يسعى شخصياً منذ أمس لإعلان وقف إطلاق النار”، معتبراً أن ذلك يأتي نتيجة ما وصفه بـ”المقاومة الباسلة”.

وفي السياق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض المسؤولين داخل الإدارة الأميركية أبدوا تشاؤماً بسبب غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير قصف أهداف داخل إيران، بما في ذلك طهران، فيما ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وأخرى عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.