الحرس الثوري: ترامب يسعى لوقف إطلاق النار ويطلب وساطة دولية


قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن تضغط من أجل إنهاء القتال.

وأضاف فدوي في تصريحات نقلتها قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية IRIB أن ترامب “يسعى شخصياً منذ أمس لإعلان وقف إطلاق النار”، معتبراً أن ذلك يأتي نتيجة ما وصفه بـ”المقاومة الباسلة”.

وفي السياق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض المسؤولين داخل الإدارة الأميركية أبدوا تشاؤماً بسبب غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير قصف أهداف داخل إيران، بما في ذلك طهران، فيما ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وأخرى عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
