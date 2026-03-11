الصفحة الدولية

روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف الحرب على إيران


قالت آنا يفستيغنيفا، نائبة المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، إن بلادها قدمت مشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بشكل غير تصادمي.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن الوثيقة تأخذ في الاعتبار بشكل فعال وواقعي البعد الإقليمي للأحداث الجارية.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، سيصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروعَي قرار، الأول، الذي أعدته البحرين، يدين هجمات إيران على الدول العربية ويطالب بوقفها دون أن يتطرق هذا المشروع إلى أعمال الولايات المتحدة أو إسرائيل، وحتى لا يدينها، بينما يدعو مشروع القرار الثاني، الروسي، إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ويدين الهجمات على المدنيين. ولا يحدد المشروع الروسي دولا بعينها.

وقالت يفستيغنيفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: " نأمل ألا تكون الخيارات الدبلوماسية قد استنفدت بعد، وأن تُظهر الأطراف ذات العلاقة الإرادة السياسية اللازمة وتنبذ المزيد من العنف. هذه هي بالذات الأهداف التي دفعتنا إلى إعداد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد في الشرق الأوسط، والذي سينظر فيه مجلس الأمن اليوم. وثيقتنا، على عكس النص الذي يروج له زملاؤنا البحرينيون، غير تصادمية بطبيعتها، وتأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي للأحداث الجارية، بما في ذلك معاناة الشعب اللبناني".

توجه إيران ضربات جوية على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط والأراضي الإسرائيلية ردا على هجمات شنّتها وتشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.

