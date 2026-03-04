الصفحة الدولية

أميركا: مجلس الشيوخ سيصوت اليوم على تقييد صلاحيات ترامب تجاه إيران


 

أعلن أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن المجلس سيصوت اليوم الأربعاء على قرار يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، حيث جاء في بيان مشترك للنواب تيم كين، وزعيم الأقلية تشاك شومر، وعضو مجلس الشيوخ آدم شيف: "أعلن اليوم أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيجري التصويت في مجلس الشيوخ على قرارهم المشترك بين الحزبين بشأن الصلاحيات العسكرية تجاه إيران".

وينص القرار على "حظر شن عمليات قتالية ضد إيران دون تفويض مباشر من الكونغرس"، ويطالَب الرئيس "خلال 30 يوما بإنهاء أي مشاركة للقوات الأمريكية في نزاع مسلح لم يتم الاتفاق عليها مع البرلمان"، ويستثني القرار حالات "صد تهديد فوري أو هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو أراضيها أو مواطنيها أو قواتها المسلحة"، حيث يحتفظ ترامب بالحق في استخدام القوة بشكل عاجل دون موافقة مسبقة.

وجاءت هذه الخطوة بعد انتقادات حادة من عشرات الديمقراطيين في الكونغرس للإجراءات الأمريكية، حيث أشاروا إلى "المخاطر العالية للتصعيد وانتهاك الإجراءات الدستورية".

كما طالب الديمقراطيون البيت الأبيض "بتبرير أهداف العملية وضمان شفافية الإجراءات أمام البرلمان والشعب الأمريكي"، في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير ضربات مكثفة على أهداف إيرانية، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى السيد علي خامنئي وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد.

فيسبوك