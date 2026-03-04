رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض سريع للتصعيد في النزاع الدائر في الشرق الأوسط

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء، إلى خفض سريع للتصعيد في النزاع الذي اندلع في الشرق الأوسط جراء الضربات الأميركية-الصهيونية على إيران، وحض جميع الأطراف على احترام قواعد الاشتباك الدولية، حيث ذكر كارني في كلمة ألقاها في سيدني، إن الحرب في الشرق الأوسط تجسد "مثالا آخر على فشل النظام الدولي".

كذلك أضاف "إن كندا تدعو إلى احتواء سريع للأعمال العدائية، وهي على استعداد للمساعدة في تحقيق هذا الهدف"، وتابع "كندا تؤكد مجددا أن القانون الدولي ملزم لجميع الأطراف المتحاربة".