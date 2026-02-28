عاجل : مسؤول إيراني: طهران تستعد للرد وسيكون ساحقا
• أعمدة الدخان تتصاعد في تل ابيب


مسؤول إيراني: لم نتفاجأ بالعدوان المشترك ولدينا رد مركب بلا سقف زمني
رويترز: إجلاء بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر
اعمدة الدخان ترتفع من يافا المحتلة ( تل ابيب)
إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران
رصد اطلاق رشقات صاروخية من ايران باتجاه الكيان الصهيوني
موجة صورايخ جديدة من ايران
صفارات انذار في حيفا والجليل
التفزيون الإيراني: إيران تستعد للثأر ولرد ساحق على الكيان
قيادة الحرس الثوري: سنرد على الهجوم خلال الساعات القليلة المقبلة
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
