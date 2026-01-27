طهران: واشنطن تهدد بالهجوم على دول ذات سيادة

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد باستمرار بالهجوم على دول ذات سيادة.

وقال أمير سعيد إيرواني، "واشنطن تهدد باستمرار بالهجوم على دول ذات سيادة وبالسيطرة على أراض أجنبية".

وأضاف "ترامب هدد علنا وبشكل متكرر إيران باستخدام القوة والتدخل العسكري"، مردفا "على مجلس الأمن الدولي تسمية الانتهاكات التي ترتكبها الولايات المتحدة بأسمائها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر، الاثنين، أن الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أعلنت، اليوم الاثنين، عن دخول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وثلاث مدمرات منطقة الشرق الأوسط.