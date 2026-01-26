الصفحة الدولية

لاريجاني: واشنطن تسعى لإشعال الداخل الإيراني تمهيدًا لعمل عسكري


قال علي لاريجاني، ممثل المرشد الأعلى الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، اليوم الإثنين، ( 26 كانون الثاني 2026 )، إن الولايات المتحدة غيّرت استراتيجيتها في التعامل مع إيران، معتمدّةً على استغلال أي اضطرابات اجتماعية داخل البلاد كمدخل لتنفيذ هجوم عسكري.

وأوضح لاريجاني، في كلمة ألقاها خلال الملتقى الوطني الخامس عشر لمديري ومرشدي التوجيه السياسي في القوات المسلحة، أن ما وصفه بـ“إظهار إيران كدولة تعيش حالة طوارئ” هو جزء من الحرب النفسية التي يقودها خصوم طهران، مؤكدًا أن المخطط الأمريكي ـ الإسرائيلي يهدف إلى دفع الشارع نحو الفوضى لتهيئة الأرضية لأي مواجهة عسكرية.

وأشار إلى أن ما سماه “حرب الاثني عشر يومًا” شهد، فور انطلاقها، محاولات لحشد المواطنين في الشوارع، معتبرًا أن الهدف كان جرّ البلاد إلى اضطرابات داخلية واسعة، إلا أن هذه المحاولات “لم تحقق أهدافها”، بحسب تعبيره.

واتهم لاريجاني جهات معارضة داخلية وصفها بـ“مجموعات شبه إرهابية حضرية” بالسعي للوصول إلى مواقع عسكرية وأمنية بهدف الاستيلاء على السلاح، في إطار ما قال إنه مسعى لإشعال “صراع داخلي واسع”.

كما تحدث عن تصريحات سابقة لجهات إسرائيلية، قال المسؤول الإيراني إنها أعلنت قبل أشهر عن تشكيل “بُنى داخل إيران” لاستخدامها في “سيناريو جديد”، معتبرًا أن التطورات الأخيرة تندرج ضمن هذا السياق.

وختم لاريجاني بالقول إن الاستراتيجية الأمريكية لم تعد تبدأ بالهجوم العسكري المباشر، بل باتت تركّز أولًا على “تفكيك وحدة المجتمع وزعزعة الداخل”، تمهيدًا لتنفيذ أي عمل عسكري لاحق.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
