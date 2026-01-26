لاريجاني: واشنطن تسعى لإشعال الداخل الإيراني تمهيدًا لعمل عسكري

قال علي لاريجاني، ممثل المرشد الأعلى الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، اليوم الإثنين، ( 26 كانون الثاني 2026 )، إن الولايات المتحدة غيّرت استراتيجيتها في التعامل مع إيران، معتمدّةً على استغلال أي اضطرابات اجتماعية داخل البلاد كمدخل لتنفيذ هجوم عسكري.

وأوضح لاريجاني، في كلمة ألقاها خلال الملتقى الوطني الخامس عشر لمديري ومرشدي التوجيه السياسي في القوات المسلحة، أن ما وصفه بـ“إظهار إيران كدولة تعيش حالة طوارئ” هو جزء من الحرب النفسية التي يقودها خصوم طهران، مؤكدًا أن المخطط الأمريكي ـ الإسرائيلي يهدف إلى دفع الشارع نحو الفوضى لتهيئة الأرضية لأي مواجهة عسكرية.

وأشار إلى أن ما سماه “حرب الاثني عشر يومًا” شهد، فور انطلاقها، محاولات لحشد المواطنين في الشوارع، معتبرًا أن الهدف كان جرّ البلاد إلى اضطرابات داخلية واسعة، إلا أن هذه المحاولات “لم تحقق أهدافها”، بحسب تعبيره.

واتهم لاريجاني جهات معارضة داخلية وصفها بـ“مجموعات شبه إرهابية حضرية” بالسعي للوصول إلى مواقع عسكرية وأمنية بهدف الاستيلاء على السلاح، في إطار ما قال إنه مسعى لإشعال “صراع داخلي واسع”.

كما تحدث عن تصريحات سابقة لجهات إسرائيلية، قال المسؤول الإيراني إنها أعلنت قبل أشهر عن تشكيل “بُنى داخل إيران” لاستخدامها في “سيناريو جديد”، معتبرًا أن التطورات الأخيرة تندرج ضمن هذا السياق.

وختم لاريجاني بالقول إن الاستراتيجية الأمريكية لم تعد تبدأ بالهجوم العسكري المباشر، بل باتت تركّز أولًا على “تفكيك وحدة المجتمع وزعزعة الداخل”، تمهيدًا لتنفيذ أي عمل عسكري لاحق.