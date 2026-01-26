الإمارات: لن نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا ضد إيران

في موقف رسمي، جددت دولة الإمارات التأكيد على رفضها القاطع لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية في أي أعمال عسكرية عدائية تستهدف إيران.

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً رسمياً أكدت فيه التزام الدولة الراسخ بعدم تقديم أي دعم لوجستي أو تسهيلات لمثل هذه العمليات، مشددة على أن هذا الموقف "يتماشى مع مبادئها الأساسية المتمثلة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأوضح البيان أن الإمارات تؤمن بأن الحوار الدبلوماسي وخفض التصعيد والالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة هي السبل الأمثل لمعالجة الخلافات الإقليمية، معتبرة أن أمن المنطقة واستقرارها لا يتحققان عبر التصعيد العسكري، بل من خلال تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق توترات إقليمية متصاعدة ومخاوف دولية من تداعيات أي مواجهة محتملة على أمن الملاحة البحرية، وسلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة، حيث تعد منطقة الخليج الفارسي ممراً حيوياً للتجارة العالمية.