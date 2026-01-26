الصفحة الدولية

الخارجية الايرانية : : أي اعتداء سيقابل برد شامل وموجع


جددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، التأكيد على أن أي اعتداء يطال أراضيها سيقابل برد "شامل قاطع ومُوجِع".

وقال متحدث الوزارة، في مؤتمر صحافي، "إيران لا تزال تتعرض لحرب هجينة شاملة"، في امتداد لما وصفه بـ"الاعتداءات العسكرية التي نفذها النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي".

وأشار بقائي إلى أن دول المنطقة تدرك أن "انعدام الأمن ظاهرة مُعدية"، وأن حالة القلق باتت مشتركة بين دول الجوار، مؤكدًا أن أي دولة تحترم السلم وميثاق القانون الدولي "ملزمة باتخاذ موقف واضح إزاء التهديدات الأمريكية".

وشدّد على أن إيران، اعتمادًا على قدراتها الذاتية وتجاربها السابقة، لا سيما ما وصفه بـ"التصدي البطولي في حزيران"، مستعدة للرد على أي اعتداء محتمل "برد واسع وحاسم يجعل المعتدي يندم".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
