الخارجية الايرانية : : أي اعتداء سيقابل برد شامل وموجع

جددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، التأكيد على أن أي اعتداء يطال أراضيها سيقابل برد "شامل قاطع ومُوجِع".

وقال متحدث الوزارة، في مؤتمر صحافي، "إيران لا تزال تتعرض لحرب هجينة شاملة"، في امتداد لما وصفه بـ"الاعتداءات العسكرية التي نفذها النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي".

وأشار بقائي إلى أن دول المنطقة تدرك أن "انعدام الأمن ظاهرة مُعدية"، وأن حالة القلق باتت مشتركة بين دول الجوار، مؤكدًا أن أي دولة تحترم السلم وميثاق القانون الدولي "ملزمة باتخاذ موقف واضح إزاء التهديدات الأمريكية".

وشدّد على أن إيران، اعتمادًا على قدراتها الذاتية وتجاربها السابقة، لا سيما ما وصفه بـ"التصدي البطولي في حزيران"، مستعدة للرد على أي اعتداء محتمل "برد واسع وحاسم يجعل المعتدي يندم".