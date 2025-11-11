محمد الحسان: نحن في الأمم المتحدة راضون كل الرضا عن العملية الانتخابية في العراق

صرّح ممثل الأمم المتحدة، محمد الحسان، اليوم الثلاثاء، بانهم راضون كل الرضا عن العملية الانتخابية الجارية في العراق، حيث ذكر الحسان في مؤتمر صحفي، إنه "سيتوزع مسؤولي الأمم المتحدة على سائر المحافظات لمتابعة عملية الاقتراع"، مبيناً أنه "يسرني هذا الاقبال من قبل المواطنين والتنظيم الجيد للمفوضية".

وتابع، أن "ما شهدناه اليوم ويوم الاقتراع الخاص دليل على ما بذلته المفوضية لاجراء انتخابات منظمة"، مؤكداً أنه "اليوم عرس ديمقراطي لجميع الشعب العراقي لاختيار ممثليهم بكل حرية في مشهد يجسد ارادتهم الحرة والتمسك بالخيار الديمقراطي".

وأوضح، أنه "اليوم أكد العراقيين ان صوت المواطن العراقي مصدر الشرعية، والمشاركة الواعية أساس ترسيخ الديمقراطية في البلد وتعزيز الثقة بالمؤسسات".

كما لفت الى ان " اليونامي ساهمت على مدار عقدين لتنظيم 13 عملية انتخابية بنجاح، وما نشاهده اليوم هو ثمرة هذا التعاون"، مؤكداً أنه "نحن في الأمم المتحدة راضون كل الرضا عن العملية الانتخابية الجارية حاليا، ونحن على ثقة بأن جميع الأطراف السياسية ستحافظ على الاجواء الهادئة وتحترم المواطن العراقي وارادته".

كذلك بيّن، أن "الشعب العراقي يستحق التقدير والاحترام لما اظهره من وعي ومسؤولية في هذا اليوم وما قبله وهذا ما يعكس النضج السياسي"، مضيفا بأن "الأمم المتحدة تقف الى جانب العراق وشعبه وتدعم مسيرته نحو تحقيق اجواء اكثر امنا واستقرارا ".