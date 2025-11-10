الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق سركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية

قررت ‌‏محكمة استئناف باريس، اليوم الاثنين، الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ووضعه تحت رقابة قضائية.

وساركوزي محتجز في سجن "لاسونتيه" في باريس بعد الحكم عليه بالسجن النافذ 5 سنوات، في قضية "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية.

وأصبح ساركوزي، (70 عاما)، أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُودع السجن، بعد إدانته في 25 سبتمبر/ ايلول الماضي.

ولا يزال ساركوزي يواجه إجراءات قضائية أخرى، من بينها قرار منتظر في 26 نوفمبر من أعلى محكمة في فرنسا بخصوص التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012، إضافة إلى تحقيق مستمر في مزاعم العبث أو التأثير على الشهود.