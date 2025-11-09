الصفحة الدولية

مصادر عسكرية: سلاح الجو السوداني يوجه ضربات دقيقة لقوات الدعم السريع


أفادت مصادر عسكرية بأن سلاح الجو التابع للجيش السوداني وجه ضربات دقيقة لمواقع قوات "الدعم السريع" في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث أضافت المصادر أنه تم استهداف مخازن للأسلحة والذخائر والمسيرات في مطار نيالا والمناطق المحيطة به مما أدت إلى تدميرها بشكل كامل، مؤكدة أن العملية جاءت بعد رصد استخباري دقيق تضمن تحركات الإمداد والإنزال الجوي التي تم خلال الأيام الماضية. كما أشارت المصادر إلى أن الضربات القوية استهدفت أيضا عددا كبيرا من العربات القتالية للدعم السريع. 

فيما تجدر الإشارة على أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، كانت قد وافقت على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، فيما رفض الجيش السوداني ذلك، وقال إنه سيحشد الدعم الشعبي لمحاربة "قوات الدعم السريع" التي سيطرت على جزء كبير من النصف الغربي من البلاد.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد أشهر من التوتر المتصاعد حول خطط دمج القوتين ضمن عملية الانتقال المدني، مما أسفر عن مواجهات عنيفة في العاصمة الخرطوم وعدة مناطق أخرى، إذ تسببت الأزمة في أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، حيث نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص، فيما واجه الملايين خطر المجاعة بسبب انهيار النظام الصحي وانتشار الأمراض.

