روسيا: بدء تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالاختبارات النووية

صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن وزارة الخارجية الروسية شرعت في تنفيذ التوجيهات الصادرة عن القيادة الروسية في اجتماع مجلس الأمن الخاص بالاختبارات النووية، إذ ذكرت زاخاروفا في الإحاطة الصحفية : "قد يكون الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الروسي وتعليمات الرئيس بمثابة إجابة على سؤالكم. لقد تلقت وزارة الخارجية التعليمات ذات الصلة، وبدأت الوكالة في تنفيذ المهمة التي حددتها قيادة البلاد". ولم تُدلِ زاخاروفا بأي تفاصيل أخرى

وكان بوتين قد عقد مؤخرا اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي وجّه خلاله بدراسة احتمال استئناف الولايات المتحدة تجاربها النووية، حيث ذكر إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة واختبار أسلحة نووية إذا قررت واشنطن إجراء تجارب من هذا النوع.

كذلك صدرت سابقا تعليمات إلى وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات بتطوير مبادرات تتعلق بالتجارب النووية.