الملك تشارلز يجرد شقيقه بشكل رسمي من لقب "الأمير"


أعلنت النشرة الحكومية البريطانية "The Gazette"، اليوم الخميس، أن الملك تشارلز الثالث، قرر رسميا حرمان شقيقه أندرو من اللقب الملكي وصفته كـ"أمير".

وجاء في البيان الرسمي: "يعلن الملك.. أن أندرو ماونتباتن-وندسور لم يعد مخولا بحمل واستخدام المخاطبة الرسمية.. صاحب السمو الملكي وصِفة الأمير".

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان أندرو تخليه عن لقب دوق يورك في أكتوبر على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وكان الأمير أندرو لسنوات في مركز فضيحة بسبب علاقاته مع الممول الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين. 

وفي أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن أندرو أكد سرا لإبستين في عام 2011 أنهما سيواجهان معا الفضيحة المتعلقة بنشر صورة له برفقة فتاة مراهقة.

