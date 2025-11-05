الصفحة الدولية

العراق والسويد يبحثان آفاق التعاون العدلي والقانوني وسبل تطويرها


 

بحث وزير العدل، خالد شواني، مع القائم بأعمال السفارة السويدية، يورغن ليندستروم، في بغداد، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون العدلي والقانوني وسبل تطويرها، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "وزير العدل، خالد شواني، استقبل في مقر الوزارة، القائم بالأعمال في سفارة مملكة السويد ببغداد، يورغن ليندستروم"، مبينة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية خاصة بتبادل المحكومين وتوسيع تبادل الخبرات في قضايا النزاعات القانونية والتحكيم الدولي".

كما أكد شواني، بحسب البيان، "حرص وزارة العدل على الانفتاح في علاقاتها الدولية، ولا سيما في المجالات العدلية والقانونية وملف حقوق الإنسان".

بالمقابل، أشاد ليندستروم "بالتطورات الإيجابية التي شهدها العراق، ولا سيما داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية"، مبدياً "رغبة بلاده في توسيع التعاون مع العراق في المجالات القانونية والعدلية، ودعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق والسويد يبحثان آفاق التعاون العدلي والقانوني وسبل تطويرها
الجمهوريون يتلقون خسارة موجعة.. ممداني يفوز بـ"عمدة نيويورك" كأول مسلم بهذا المنصب تاريخيا
الجيش السوداني يدرس خطة الهدنة الأمريكية والأمم المتحدة تدعو لإنهاء العنف
الإغلاق الحكومي يوقف الطعام عن 40 مليون فقير في أمريكا
"مهندس الحرب على العراق".. وفاة "ديك تشيني" نائب الرئيس الأمريكي الاسبق
الصين ترد على ترامب: "لا تجارب نووية سرية تحت الأرض"
الخارجية الإيرانية: الاتصالات مع مصر لا تعني وساطة لحل الأزمة مع أمريكا
إيران تنفي نقل أي رسالة أمريكية خلال زيارة نائب وزير خارجيتها إلى عمان
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 22 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال إسماعيل هنية تم بصاروخ موجه
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك