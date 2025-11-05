العراق والسويد يبحثان آفاق التعاون العدلي والقانوني وسبل تطويرها

بحث وزير العدل، خالد شواني، مع القائم بأعمال السفارة السويدية، يورغن ليندستروم، في بغداد، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون العدلي والقانوني وسبل تطويرها، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "وزير العدل، خالد شواني، استقبل في مقر الوزارة، القائم بالأعمال في سفارة مملكة السويد ببغداد، يورغن ليندستروم"، مبينة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية خاصة بتبادل المحكومين وتوسيع تبادل الخبرات في قضايا النزاعات القانونية والتحكيم الدولي".

كما أكد شواني، بحسب البيان، "حرص وزارة العدل على الانفتاح في علاقاتها الدولية، ولا سيما في المجالات العدلية والقانونية وملف حقوق الإنسان".

بالمقابل، أشاد ليندستروم "بالتطورات الإيجابية التي شهدها العراق، ولا سيما داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية"، مبدياً "رغبة بلاده في توسيع التعاون مع العراق في المجالات القانونية والعدلية، ودعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين".